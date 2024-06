Co za szczerość Juliana Nagelsmanna! Padły słowa obnażające pracę sędziego meczu Niemcy- Dania

W 48. min Duńczyk strzelił do niemieckiej bramki i cieszył się z gola. Tyle, że po analizie VAR uznano, że kolega zagrywający do niego piłkę, Thomas Delaney był centymetrowym spalonym, a dokładnie na spalonym znajdował się... czubek buta duńskiego piłkarza. W konsekwencji tego gola anulowano. W odpowiedzi Niemcy przeprowadzili akcję i po dośrodkowaniu jednego z nich piłka trafiła w rękę Andersena, i sędzia Taylor zdecydował się na podyktowanie karnego.

- To jeden z najgorszych występów sędziego, jaki widziałem w karierze. Spalony to spalony, ale jak można było w takiej sytuacji dać karnego za rękę? To szalone. To, że sędzia poszedł oglądać to na VAR, to kompletne bezmózgowie - powiedział rozgoryczony Andersen.

Co ciekawe stanowisko duńskiego obrońcy podzielał trener rywali, czyli Julian Nagelsmann. Andersen zdecydował się powiedzieć, co usłyszał od selekcjonera Niemców po meczu. - Nagelsmann powiedział mi, że nie powinno być rzutu karnego. Uważał jednak, że ich gol, który został anulowany w pierwszej połowie, powinien zostać uznany. Dodał, że sędzia był słaby – mówił Andersen. Te sytuacje były kluczowe dla przebiegu i wyniku meczu. Rzut karny wykorzystał Kai Havertz, a w 68. min Jamal Musiala ustalił wynik meczu na 2:0. Niemcy awansowali do ćwierćfinału turnieju.

Joachim Andersen has his goal for Denmark ruled out for offside, and then straight after, a cross hits his hand from close range and after it showed up on the snick-o-meter, Michael Oliver awards a penalty to Germany after a VAR referral.... Kai Havertz converts to make it 1-0.… pic.twitter.com/MaBCZqNpwK— Fan Banter (@fan_banter) June 29, 2024