Cristiano Ronaldo przeżył chwilę grozy! Kibic dosłownie spadł z nieba tuż przed nim, mogło skończyć się tragicznie

Kibic prawie spadł na głowę Ronaldo

Za nami już faza grupowa Euro 2024, w której nie zabrakło kilku zaskoczeń. Jednym z nich i to z pewnością jednym z większych, jest awans Gruzji do 1/8 finału turnieju, choć grali w wymagającej grupie z Portugalią, Turcją i Czechami. Gruzini do ostatniego meczu zdobyli tylko punkt w meczu z Czechami, ale nie poddali się w walce o awans, mimo że w ostatnim meczu grali z Portugalią. Być może fakt, że Portugalia była już pewna swojego awansu, sprawił, że nie zagrali oni na maksymalnej motywacji, a Gruzja wykorzystała to w pięknym stylu, wygrała 2:0 i przeszła dalej – w nagrodę w 1/8 finału zmierzą się z innym potentatem, Hiszpanią. Taki wynik z pewnością był zaskoczeniem dla Portugalczyków, w tym Cristiano Ronaldo, który nie może jednak skupiać się tylko na grze, bowiem jest oblegany przez fanów. Czasami jest to wręcz niebezpieczne!

Polacy wrócili z nieudanego Euro 2024. Kibice gorąco przywitali ich na lotnisku

Już we wcześniejszych meczach zdarzało się, że kibice wbiegali na boisko, aby zrobić sobie zdjęcie z Crisitano Ronaldo. W trakcie i po jednym z meczów takich sytuacji było kilka! Teraz jeden z kibiców, który był obecny na meczu Portugalia – Gruzja, postanowił wcale nie wbiegać na boisko, a zaczaić się na Ronaldo... schodzącym do szatni. Kamery uchwyciły moment, w którym kibic zeskakuje niemal przed samą twarzą Ronaldo, wchodzącego do tunelu do szatni. Sytuacja wygląda bardzo niebezpiecznie, bowiem wspomniany fan spadł niemal na głowę Ronaldo i mógł mu zrobić krzywdę! Nagrana sytuacja pokazuje jednak też, jak dobrze przygotowani byli stewardzi, bo szybkim ruchem zasłonili piłkarza, jeszcze zanim kibic dobrze „wylądował” na ziemi.