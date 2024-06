i Autor: AP PHOTO Eberechi Eze

Chłopak z Palace

Euro 2024: Eberechi Eze. Sylwetka reprezentanta Anglii

Jedenaście goli i cztery asysty w Crystal Palace to wynik co najmniej dobry. Już teraz kuszą go kluby z czołówki, głównie Manchester United. Kim jest Eberechi Eze? Sylwetka Eberechiego Eze - reprezentanta Anglii powołanego na Euro 2024.