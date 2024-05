Euro 2024: TERMINARZ Grupy E na ME w Niemczech. Harmonogram meczów w grupie E na Euro 2024: Rumunia, Belgia, Słowacja, Ukraina

Euro 2024: Harmonogram Grupy E, kiedy mecze grupy E na ME 2024 w Niemczech

Grupa E to jedna z najciekawszych grup w tegorocznych mistrzostwach Europy. Z czołówki mamy tutaj jedynie Belgię, która od razu staje się faworytem do zwycięstwa i awansu z pierwszego miejsca. Poza nią rywalizować o fazę pucharową będzie Rumunia, Słowacja i Ukraina, czyli drużyny mogące prezentować podobny poziom. Oczy wielu fanów mogą być zwrócone na Rumunię, która wygrała swoją grupę eliminacyjną bez porażki, ale też nie miała tak trudnych rywali jak choćby Ukraina, która musiała walczyć z Anglią oraz Włochami, czyli poprzednimi finalistami ME, przez co na turniej dostała się dopiero po barażach.

Grupa E na mistrzostwach Europy 2024 TERMINARZ: Rumunia, Belgia, Słowacja, Ukraina

Drużyny z grupy E na Euro 2024 w Niemczech swoje pierwsze spotkania rozegrają trzy dni po rozpoczęciu mistrzostw, czyli 17 czerwca. Wówczas dojdzie do starć Rumunii z Ukrainą i Belgii ze Słowacją. Cztery dni później Słowacja zagra z Ukrainą, a dopiero dzień później Belgowie zagrają z Rumunią. Ostatnie mecze grupy E zostaną rozegrane 26 czerwca i dopiero wtedy zagrają ze sobą teoretycznie najmocniejsze drużyny, czyli Belgia i Ukraina.

Terminarz grupy E na Euro 2024 w Niemczech: