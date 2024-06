i Autor: AP PHOTO Hakan Calhanoglu

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Hakan Calhanoglu. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 15:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hakan Calhanoglu to kapitan i największa gwiazda reprezentacji Turcji na Euro 2024. To na nim spoczywają największe oczekiwania tureckich kibiców, a także selekcjonera Vincenzo Montelli. Pomocnik Interu jedzie na Euro jako mistrz Włoch, a do tego w całej kadrze Turcji jest zdecydowanie najwyżej wycenianym piłkarzem. Calhanoglu jest w niej od lat i w końcu chciałby odnieść sukces.