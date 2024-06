i Autor: AP Photo Joao Neves

Euro 2024: Portugalia

Euro 2024: Joao Neves. Sylwetka reprezentanta Portugalii

Joao Neves może nie być znany szerszej publiczności, jednak 19-latek z Benfiki ma zadatki na wybitnego piłkarza, o czym świadczy fakt, że przy takiej konkurencji trafił on do reprezentacji Portugalii na Euro 2024. Póki co grał w niewiele, ale niewykluczone, że dostanie kilka (a może więcej) minut na samym turnieju. Kim jest Joao Neves? Sylwetka Joao Nevesa - reprezentanta Portugalii powołanego na Euro 2024.