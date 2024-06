Euro 2024. Kim jest Przemysław Frankowski. Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: klub, partnerka, reprezentacja

I trudno się temu dziwić. Obecny selekcjoner możliwości „Franka” zna jak mało który z krajowych trenerów. Spotkali się przecież w gdańskiej Lechii, gdy Frankowski – wciągnięty do pierwszej drużyny przez legendarnego Bogusława Kaczmarka – był jeszcze nastolatkiem i dopiero zbierał u Probierza ligowe doświadczenie. Kiedy trener przeniósł się z Gdańska do Białegostoku, natychmiast sięgnął po zdolnego młodzieńca i uczynił zeń w Jagiellonii jedną z jej podstawowych postaci. A więc kto jak kto, ale „Franek” na zaufanie selekcjonera liczyć może w pełni.

Przemysław Frankowski – reprezentacja

Choć ma za sobą występy w kolejnych kadrach juniorskich i młodzieżowych (od U16 aż po młodzieżówkę), nie był wiodącą postacią drużyn Marcina Dorny, Marcina Sasala i Dariusza Gęsiora. Krok do „dorosłej” kadry też nie był prosty. Szukając nowych twarzy przed mundialem 2018, Adam Nawałka dał mu szansę debiutu w towarzyskim spotkaniu z Nigerią (0:1). Potem – w pierwszej części swej nieco ponaddwuletniej kadencji selekcjonerskiej – kilkukrotnie szansę dawał mu Jerzy Brzęczek, dopiero jednak od czasów Paulo Sousy stał się regularnym uczestnikiem kadrowych zgrupowań (po części dlatego, że w Lens łatwiej było śledzić jego formę niż w Chicago). Do tej pory uzbierał w dorobku reprezentacyjnym 40 występów, w których zdobył trzy gole i zaliczył sześć asyst. Jedną z nich – przy trafieniu Piotra Zielińskiego – zapisał na swe konto w meczu Ligi Narodów z Holandią, zakończonym remisem 2:2. Powtórka na EURO mile widziana!

Przemysław Frankowski – klub

Ekstraklasowy debiut w barwach macierzystej Lechii Gdańsk dostał nieco symbolicznie – dwa dni po 18. urodzinach. Bogatszą kartę ligową napisał jednak dopiero w szeregach Jagiellonii – dwukrotnie świętował z nią tytuł wicemistrzowski. Transfer do MLS był niespodzianką, w szeregach Chicago Fire grał przez 2,5 sezonu. Na tyle dobrze, że latem 2021 „załatwił” sobie przepustkę do RC Lens. To był strzał w dziesiątkę, bo po dwóch sezonach Francuzi przedłużyli z nim kontrakt do końca czerwca 2028! Trudno się jednak temu dziwić, skoro „Franek” znalazł się w „Jedenastce sezonu Ligue1” 2022/23 prestiżowego „L’Equipe”! Zresztą w tymże pod względem średniej ocen za mecze ligowe zajął drugie miejsce, tuż za Leo Messim. Dzięki wicemistrzostwu kraju (przylgnęła do niego ta lokata, jak widać…), posmakował też Ligi Mistrzów, w fazie grupowej zapadając w pamięć każdego z rywali (gol z Sevillą, asysty z Arsenalem i PSV Eidhoven). Za pucharową przygodę Lens zapłaciło jednak cenę w lidze – zabraknie tego zespołu w kolejnej edycji międzynarodowych zmagań… Obecny dorobek Frankowskiego we francuskiej ekstraklasie to 104 mecze, 10 bramek i 14 asyst.

Przemysław Frankowski – rodzina

Od 2019 Przemysław Frankowski związany jest węzłem małżeńskim z Aleksandrą Machaj – siostrą piłkarzy: Mateusza (103 występy w ekstraklasie) i Bartosza. Para doczekała się dwóch synów: Jakuba (2018) i Franciszka (2021).

Przemysław Frankowski – sylwetka

Data urodzenia: 12.04.1995

Klub: RC Lens

Mecze/gole w kadrze: 40/3

Numer: 19

Debiut w kadrze: Polska - Nigeria 0:1, 23 marca 2018