Euro 2024: Marash Kumbulla. Sylwetka reprezentanta Albanii

W szeregach reprezentacji Albanii na mistrzostwa Europy w Niemczech nie brakuje utalentowanych zawodników, którzy na co dzień grają w najlepszych ligach na starym kontynencie. Do tej grupy zalicza się również Marash Kumbulla, 24-letni zawodnik AS Romy. Środkowy obrońca musi jednak wykorzystać swoją szansę podczas Euro 2024, aby odzyskać dobry rytm i wskoczyć na odpowiednie tory i podnieść swoją malejącą stale wartość.