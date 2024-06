i Autor: Cyfra Sport Kristjan Asllani

Euro 2024

Euro 2024: Reprezentacja Albanii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Waldemar Kowalski 19:45

Powiedzieć, że reprezentacja Albanii trafiła do trudnej grupy, to jakby nie powiedzieć niczego. Ekipa z Bałkanów, pomimo wielkich ambicji, nie jest w gronie faworytów do awansu do fazy pucharowej, bowiem w grupie będzie mierzyć się z Włochami, Hiszpanią i Chorwacją. Mimo to Albańczycy z pewnością napsują mnóstwo krwi swoim rywalom i dostarczą wiele emocji kibicom futbolu.