Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Ryan Gravenberch. Sylwetka reprezentanta Holandii

Ryan Gravenberch to jeden z pomocników powołanych do reprezentacji Holandii na Euro 2024. Ten 22-latek już jako nastolatek błyszczał w barwach Ajaxu i w 2022 r. przeniósł się do Bayernu. W Monachium spędził jednak tylko rok, a w ostatnim sezonie był już piłkarzem Liverpoolu, do którego trafił za 40 milionów euro. To najlepiej mówi o skali talentu tego piłkarza, który może zostać jednym z nieoczywistych bohaterów Holendrów w Niemczech. Debiut na Euro ma już za sobą na poprzednim turnieju!