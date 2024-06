i Autor: AP PHOTO Salih Ozcan (przy piłce)

Euro 2024: Salih Ozcan. Sylwetka reprezentanta Turcji

Salih Ozcan to jeden z pomocników powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. Urodzony w Niemczech piłkarz całą karierę spędził w tym kraju, a od dwóch lat jest zawodnikiem Borussii Dortmund, z którą w ostatnim sezonie doszedł do finału Ligi Mistrzów. W nim siedział na ławce, ale to najlepiej mówi o umiejętnościach Ozcana, które z pewnością będzie chciał udowodnić na Euro.