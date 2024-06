i Autor: Raimond Spekking/Wikimedia Commons

Mistrzowska arena

Euro 2024: stadion w Kolonii. Informacje techniczne, pojemność, informacje, ciekawostki, mecze

To właśnie do tego stadionu – który po raz drugi w swej historii (wcześniej – w 1988 roku) gościć będzie uczestników piłkarskich mistrzostw Europy – największy sentyment ma Lukas Podolski. Po jego murawie w meczach Bundesligi biegał i strzelał bramki już jako 18-latek. RheinEnergie Stadion w Kolonii u progu XXI wieku przeszedł gruntowną modernizację przed mundialem 2006 (rozegrano tu w jego ramach pięć spotkań), ale w gronie obiektów EURO 2024 jest najstarszy. Do użytku oddany został ponad 100 lat temu, w 1923 roku!