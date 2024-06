i Autor: Instagram/Yunus Akgun Yunus Akgun

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Yunus Akgun. Sylwetka reprezentanta Turcji

Yunus Akgun to jeden z tych piłkarzy reprezentacji Turcji, który na Euro 2024 raczej będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Prawy napastnik Leicester wywalczył z klubem awans do Premier League i załapał się do kadry na mistrzostwa Europy, ale Turcy mają naprawdę mocną ofensywę i prawdopodobnie zabraknie dla niego miejsca w pierwszym składzie.