Hiszpania - Chorwacja NA ŻYWO transmisja z meczu Euro 2024. Gdzie oglądać stream online dzisiaj 15.06.2024?

Rywalizacja w grupie B będzie niebywale wyrównana. Wydaje się, że jedynie Albania odstaje od reszty zestawienia w tej grupie, a kandydatami do trzech pierwszych miejsc są Hiszpanie, Chorwaci i Włosi. Wszystkie te drużyny chciałyby zająć miejsca 1-2, które na pewno dają awans do fazy pucharowej, ale ktoś o wyjście z grupy będzie musiał drżeć do ostatniej chwili. Wiele wyjaśni się już w sobotnie popołudnie, kiedy to na boisku pojawią się Hiszpanie i Chorwaci i zobaczymy pierwszy wielki hit tegorocznego Euro 2024. Faworytami tego starcia są piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego, ale Chorwacji nie można odbierać szans, bo jest to zespół, który potrafi grać o najwyższe cele, co w przeszłości udowadniał wielokrotnie.

Mecz Hiszpania - Chorwacja odbędzie się w sobotę 15 czerwca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP 2, TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.