Holandia w ćwierćfinale! Rumunia nie dała rady, piękna gra Malena i wielki triumf "Oranje"!

Reprezentacja Holandii nie miała większych problemów z tym, aby przejść do ćwierćfinału mistrzostw Europy w Niemczech. Drużyna "Oranje" bez najmniejszych problemów ograła Rumunów, którzy mimo wielkiego serca do walki, nie poradzili sobie ze świetną drużyną. Genialne spotkanie rozgrywał Cody Gakpo, który został wybrany piłkarzem meczu, a także autor dwóch trafień - Donyell Malen.

Holandia ograła Rumunię! Wielki triumf Oranje, są w ćwierćfinale!

Drużyna holenderska zaczęła mecz bardzo niemrawo, co chcieli wykorzystać Rumunii, którzy ruszyli do ataku. Ich zapał do gry został jednak zgaszony już w 20. minucie spotkania, kiedy do bramki trafił Cody Gakpo. Od tego czasu Holendrzy kreowali wiele sytuacji, ale szczęścia w wykończeniu nie mieli Xavi Simmons i Memphis Depay. W drugiej połowie wielki pokaz gry pokazał finalista Ligi Mistrzów z sezonu 2023/2024 - Malen, który zdobył dwie bramki i sprawił, że Holandia znalazła się w ćwierćfinale imprezy!

Rumunia - Holandia 0:3

bramki: Gakpo 20', Malen 83',90+3'

kartki:Marin, Stanciu - Dumfries, Malen

Rumunia: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (Racovitan 38'), Marin (Cicaldau 72'), Man, Stanciu (Olaru 88'), Marin, Hagi (Alibec 72'), Dragus (Mihaila 72')

Holandia: Verbruggen, Ake (van den Ven 69'), Van Dijk, de Vrij, Dumfries, Reijnders, Simons, Schouten (Veerman 69'), Gakpo (Weghorst 84'), Depay (Blind 90+2'), Bergwijn (Malen 46')