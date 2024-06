Mecze jutro na Euro 2024 (wtorek, 18 czerwca) zapowiadają się bardzo ciekawie. Przed nami dokończenie pierwszej serii meczów w fazie grupowej. Dla kibiców mamy kiepską wiadomość, bo mecze jutro na Euro to tylko dwa spotkania, a nie jak w poprzednich dniach trzy. Zobacz, kto jutro gra w mistrzostwach Europy (wtorek 18.06.2024).

Kto jutro gra Euro 2024 we wtorek 18 czerwca

Pierwszy mecz jutro na Euro 2024 to spotkanie Turcja - Gruzja (godzina 18, grupa F). Krytykowana po ostatnich spotkaniach reprezentacja Turcji rozpoczyna walkę na Euro 2024 od meczu z debiutującą w ME Gruzją. Drużynie Vincenzo Montelli, która niedawno przegrała w Warszawie 1:2 mecz towarzyskie z Polską, nie brakuje ambicji. Jak będzie na stadionie w Dortmundzie. - Naszym celem jest przynajmniej dotarcie do półfinału, tak jak to zrobiliśmy na EURO 2008 - deklaruje odważnie turecki napastnik Yusuf Yazici.

Reprezentacja Gruzji skazywana jest na pożarcie. Awans na Euro 2024 wywalczyła, wygrywając baraże. - Zasługujemy na to, aby być tu, gdzie jesteśmy i powinniśmy cieszyć się tym turniejem i meczem, ale nie dajcie się zwieść: damy z siebie wszystko i pokażemy, na co nas stać - powiedział Guram Kashia.

Jakie MECZE DZISIAJ na Euro 2024 wtorek 18.06

Drugi mecz jutro na Euro 2024 to spotkanie Portugalia - Czechy (godzina 21, grupa F). Portugalczycy to jeden z faworytów mistrzostw Europy, a Cristiano Ronaldo mimo już 39 lat wciąż imponuje formą i skutecznością. Słynny CR7 wystąpi w rekordowym szóstym EURO. - Musimy podejść do mistrzostw Europy z gotowością, aby prześcignąć samych siebie, a nie pokonać konkretnych przeciwników – powiedział obrońca Rúben Dias.

Czech Tomáš Holeš czuje się zaszczycony, że zagra przeciwko Cristiano Ronaldo. - Gra przeciwko niemu byłaby dla mnie spełnieniem marzeń, ponieważ obserwowałem go i podziwiałem przez całą moją karierę – powiedział zawodnik Slavii Praga. - Jest największą gwiazdą mojego pokolenia, razem z Lionelem Messim, więc nie mogę się doczekać spotkania z nim - dodał Czech.

MECZE JUTRO na Euro 2024 O której godzinie i gdzie oglądać?

Turcja - Gruzja, godz. 18 TVP 2

Portugalia - Czechy, godz. 21 TVP 1

QUIZ Żony i partnerki słynnych piłkarzy. Lewandowski, Ronaldo, Beckham, Tomaszewski, Majdan Pytanie 1 z 18 Na początek banał. Żona Roberta Lewandowskiego ma na imię: Ewa Anna Helena Dalej