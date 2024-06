i Autor: cyfrasport Michał Probierz bez uśmiechu mimo remisu w meczu Polska - Francja

Bolesna szczerość

Brutalna ocena słabości Polaków na EURO. Były reprezentant wskazał jasno problem Biało-Czerwonych

Dariusz Leśnikowski | PAP 9:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Podopieczni Michała Probierza są już w kraju, wrócili do Polski w nocy, w kilka godzin po ostatnim meczu grupowym. Remis 1:1 z wicemistrzami świata jest cennym wynikiem, ale pamiętać trzeba, że Francuzi byli już pewni awansu do 1/8 finału ME. Waldemar Prusik, który w przeszłości 49 razy zakładał koszulkę z orzełkiem, wypunktował bardzo konkretnie niedociągnięcia w grze naszej reprezentacji.