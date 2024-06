i Autor: Cyfra Sport/AP Photo Robert Lewandowski, Kylian Mbappe

Okropne słowa

Mbappe obrzydliwie zwyzywał Lewandowskiego. Padły ohydne wulgaryzmy. Burza po meczu Polska - Francja

Tomasz Piechna 21:52

Występ Kyliana Mbappe w meczu Polska - Francja przez pewien czas stał pod znakiem zapytania. Gwiazdor Trójkolorowych w rywalizacji z Austrią doznał złamania nosa i pauzował w starciu z Holandią. Ale we wtorek pojawił się już na boisku i wpisał się nawet na listę strzelców, ale grał w specjalnej masce. W jednej z sytuacji w twarz trafił go Robert Lewandowski i Mbappe po tej sytuacji okropnie go zwyzywał.