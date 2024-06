Dania - Serbia RELACJA NA ŻYWO: Mecz o być albo nie być na Euro! To będzie bitwa!

Dania - Serbia -:-

Dania: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Bah, Hjumland, Hojbjerg, Maehle - Eriksen - Hojlund, Wind

Serbia: Rajković - Veljković, Milenković, Pavlović - Mijajlović, Ilić, Gudelj, Zivković - Samardzić, Lukić - Mitrović

Przed ostatnią kolejką grupową zarówno Dania, jak i Serbia muszą walczyć o awans do 1/8 finału Euro 2024. Duńczycy są w lepszej sytuacji, bo po dwóch remisach ze Słowenią (1:1) i Anglią (1:1) zajmują w grupie C drugie miejsce z dwoma punktami. Serbowie na otwarcie turnieju przegrali z Anglią (0:1) i dopiero ze Słowenią wyszarpali remis w ostatniej akcji meczu (1:1). Ten punkt przedłużył ich nadzieje na wyjście z grupy, choć to Dania uchodzi za faworyta we wtorkowym meczu. Wszystko zweryfikuje jednak boisko i waleczni Serbowie z pewnością postarają się sprawić drobną niespodziankę. Początek Dania - Serbia już o 21:00.