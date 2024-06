Dania wymęczyła awans do 1/8 finału Euro 2024. Serbia nie wykorzystała meczu o wszystko

Przed ostatnią kolejką sytuacja w grupie C była wyjątkowo otwarta. O awans do fazy pucharowej walczyły wszystkie zespoły, ale w najgorszym położeniu była Serbia, która w ostatniej akcji uratowała remis ze Słowenią (1:1). Ten cenny punkt przedłużył jej nadzieje na awans do 1/8 finału, jednak Serbowie potrzebowali zwycięstwa z Danią. To od pierwszej minuty wtorkowego meczu było naprawdę daleko, bo Duńczycy po dwóch remisach - ze Słowenią (1:1) i Anglią (1:1) - również grali o życie. Pokazali to od samego początku, dominując rywali w pierwszej połowie. Brakowało im jednak dokładności i skuteczności, czego nie zmieniły nawet szybkie zmiany trenera. Co więcej, w drugiej połowie Serbowie doszli nieco do głosu, co jednak nie zmieniło sytuacji.

Serbia odpadła z Euro 2024! Bezbramkowy remis wystarczył Danii. Zapis relacji na żywo

Dania z awansem, Serbia odpadła z Euro 2024

Do końca meczu wynik 0:0 nie uległ zmianie i Serbia kolejny raz zawiodła na wielkim turnieju. Dania z trzema remisami awansowała do 1/8 finału, podobnie jak Słowenia. O kolejności między tymi drużynami decydowały żółte kartki, które ostatecznie zagrały na korzyść Duńczyków. Grupę C wygrała Anglia, drugie miejsce zajęła Dania, a z trzeciego awans wywalczyła Słowenia.