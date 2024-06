Grbić i Świderski rozmawiali o losowaniu turnieju olimpijskiego. Opinia jest jednoznaczna, o tym trzeba pamiętać

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Losowanie odbędzie się w środę w Łodzi przy okazji startującego tam dzień później turnieju finałowego Ligi Narodów. Trener Nikola Grbić i jego broniący tytułu w LN podopieczni rozpoczynają – identycznie jak przed rokiem – od ćwierćfinału z Brazylią w czwartek 27 czerwca o 20.00. Jeśli przejdą dalej, w sobotę zmierzą się w półfinale z lepszym z pary Włochy – Francja, a w niedzielę zagrają o medal. Najpierw będą wyczekiwać wieści z losowania, by poznać układ trzech grup olimpijskich, w tym swojej grupy B. Czy jednak aby na pewno aż tak mocno będą tym żyli? Sprawa nie jest taka jednoznaczna.

Grbić zmienia decyzję po turnieju Ligi Narodów, po tym jak Leon i spółka zabrali awans olimpijski Kubie

– Rozmawialiśmy o tym z Nikolą w tym tygodniu. Powiedział, że skład grup nie ma większego znaczenia – komentuje dla „Super Expressu” Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Bez względu na to, jaka to impreza, czy mistrzostwa Europy, czy świata, Liga Narodów, czy igrzyska, trzeba potrafić ograć wszystkich, żeby zdobyć złoto. Nie rozpaczamy, a co nam los przyniesie, zaakceptujemy i postaramy się poradzić sobie z takimi przeciwnikami, jakich dostaniemy w grupie – dodaje szef związku.

Polacy jako lider rankingu FIVB (Międzynarodowa Federacja Siatkówki) są jedną z trzech rozstawionych w losowaniu drużyn, obok gospodarza – Francji i drugiej w rankingu Japonii. Do nich zostaną dolosowane po trzy zespoły, które umieszczono w trzech koszykach w zależności od miejsca w klasyfikacji światowej. Układ przed losowaniem wygląda następująco:

Losowanie turnieju olimpijskiego siatkarzy Paryż 2024

Zespoły rozstawione

Grupa A: Francja

Grupa B: POLSKA

Grupa C: Japonia

Zespoły dolosowywane

Koszyk 1: Słowenia, Włochy, USA

Koszyk 2: Brazylia, Argentyna, Kanada

Koszyk 3: Serbia, Niemcy, Egipt

– Na igrzyskach w tej formule nie będzie słabych przeciwników – podkreśla prezes PZPS. – Podobnie jest w finałowym turnieju Ligi Narodów, który jeszcze przed nami, bo zaczynamy od razu bardzo mocno z Brazylią, a jeśli się wygra, potem wcale nie będzie łatwiej, bo rywale będą wyłącznie z najwyższej półki. Trzeba ich pokonywać, ogrywać się z najlepszymi.

Jaka grupa byłaby wymarzona, by mieć w teorii łatwiejszy początek turnieju olimpijskiego? Zapewne ta z Amerykanami, Argentyną i Egiptem. A kiedy trafimy potencjalnie najgorzej? Choćby wówczas, gdy dolosowani do nas zostaną Włosi, Brazylijczycy i Serbowie.

– W czołówce światowej, niezwykle wyrównanej w gronie pierwszych ośmiu, dziewięciu drużyn rankingu, każdy może wygrać z każdym – przypomina Świderski. – Zobaczmy, że do pierwszej trójki rankingu FIVB wdarli się Słoweńcy, o których od lat mówi się, że grają jednym składem. Niby nie powinni fizycznie wytrzymywać wymagających turniejów, a jednak pokazują, ile są warci. Mogą pokonać każdego, rozumieją się świetnie. To samo można powiedzieć o niespodziance kwalifikacji, Niemcach. Sporo przegrywali w Lidze Narodów czy mistrzostwach Europy, po czym w znakomitym stylu awansowali na igrzyska, zwyciężając potęgi, między innymi Brazylię na jej terenie. Turniej olimpijski będzie więc specyficzny i jeśli ktoś mnie pyta, czy są zespoły z topu, które nam bardziej leżą lub nie leżą, to odpowiadam, że taka analiza nie ma większego sensu. Choćby dlatego, że każdy będzie tam przygotowany jeszcze inaczej niż podczas Ligi Narodów – podsumowuje.

Igrzyska olimpijskie – system rozgrywek siatkarzy

W turnieju olimpijskim weźmie udział 12 zespołów podzielonych na 3 grupy. Dwie najlepsze drużyny każdej grupy i dwie z trzecich miejsc z najlepszym bilansem awansują do ćwierćfinałów. Przed tą fazą zostanie sporządzony dodatkowy ranking od 1 do 8, wg wyników osiągniętych w pierwszej rundzie. Trzej zwycięzcy grup otrzymają numery 1–3, trzej zajmujący drugie miejsca 4–6, a dwaj z trzecich lokat 7–8. Pary ćwierćfinałowe zostaną ułożone klasycznie: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5.