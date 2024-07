Jude Bellingham DZIEWCZYNA Kim jest Laura Celia Valk, dziewczyna Jude'a Bellinghama

Jude Bellingham i jego dziewczyna Laura Celia Valk od kilku miesięcy tworzą parę, a o ich gorącym związku rozpisują się angielskie media. Holenderka jest modelką i influencerką, jej konto na Instagramie śledzi ponad pół miliona obserwujących. Laura Celia Valk nie tylko pozuje do zdjęć. Piękna blondynka założyła także własną agencję modelek The Four Models.

Jak podaje "The Sun", Laura Celia Vank urodziła się we wrześniu 1998 roku, a więc jest prawie 5 lat starsza od Jude'a Bellinghama, angielskiego gwiazdora Realu Madryt. Na co dzień mieszka w Amsterdamie. Modelka podobno bez skrępowania opowiadała swoim znajomym o gorących randkach z piłkarzem. Bellingham zaprosił ją do siebie do Madrytu. ZOBACZCIE ZDJĘCIA PIĘKNEJ LAURY CELII VALK, DZIEWCZYNY BELLNGHAMA.