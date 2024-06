Kacper Urbański przekona selekcjonera kadry, pojedzie na EURO? Padły słowa o zaufaniu i braku kompleksów, słusznie?

Serhij Rebrow o motywacji Ukraińców przed występem na EURO, to wystarczy. Co za słowa o gwieździe reprezentacji Polski!

Odwdzięczał się dobrą grą

Co takiego ma Urbański, który z ostatniego sezonu może być zadowolony. Były reprezentant Włoch, a obecnie komentator Massimo Ambrosini tak ocenia naszego kadrowicza. - Swoim stylem przekonał Thiago Mottę - powiedział Massimo Ambrosini w rozmowie z "Super Expressem". - Były już szkoleniowiec Bolonii nie bał się postawić na młodego Polaka, a ten w wielu meczach odwdzięczał mu się dobrą grą. Myślę, że przed sezonem niewielu stawiało, że Urbański tak dobrze wprowadzi się w tak silnej lidze, jaką jest Serie A, a on tymczasem zupełnie bez kompleksów radził sobie na boisku - podkreślił.

Ryzyko się opłaciło

Były włoski piłkarz zwrócił uwagę na kilka cech naszego zawodnika. Czy Urbański potwierdzi zachwyty nad jego umiejętnościami w kadrze i na EURO? - Gra przede wszystkim bardzo odpowiedzialnie - zaznaczył Ambrosini w rozmowie z naszym portalem. - Do tego jest kreatywny, chociaż nie widać tego jeszcze w liczbach. Niemniej uważam, że z każdym kolejnym rokiem będzie stawał się coraz lepszy. Jeżeli w debiutanckim sezonie wywalczył awans do Ligi Mistrzów, to co będzie dalej. Oczywiście, nie byłoby Urbańskiego bez zaufania ze strony Thiago Motty, bo to on postawił na reprezentanta Polski, ale jak widać ryzyko się opłaciło - stwierdził Włoch.

