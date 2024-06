Drugi mecz Polski może okazać się decydujący i kluczowy w walce Biało-Czerwonych o awans do 1/8 finału Euro 2024. Na początek zespół Michała Probierza zmierzył się z Holandią. W drugim meczu w naszej grupie Francja zagra z Austrią, a to spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek o godzinie 21. Kiedy Polska gra najbliższy mecz na Euro 2024?

Z kim gra Polska kolejny mecz na Euro 2024?

Piłkarska reprezentacja Polski drugi mecz na Euro 2024 zagra z Austrią. Już kiedy wyłonił się skład grupy D i stało się jasne, że o awans do 1/8 finału powalczymy z Francją, Holandią i Austrią, wiadomo było, że wynik meczu z Austriakami będzie miał kluczowe znaczenie. To teoretycznie najsłabszy rywal Biało-Czerwonych w grupie, ale Austrii oczywiście nie można lekceważyć, bo to silna drużyna.

Na Euro 2024 walczą 24 drużyny. Najpierw faza grupowa. W sześciu grupach po cztery zespoły narodowe reprezentacje grają systemem każdy z każdy. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery zespoły z trzecich miejsce z najlepszym bilansem.

Kiedy Polacy grają następny mecz na Euro 2024?

Mecz Polska - Austria w fazie grupowej Euro 2024 zostanie rozegrany w piątek 21 czerwca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Początek meczu Polska - Austria o godzinie 18. Transmisja TV na antenie TVP 1 i TVP Sport.

Mecze Polski na Euro 2024 TERMINARZ

Polska - Holandia, niedziela 16 czerwca godz. 15

Polska - Austria, piątek 21 czerwca godz. 18

Polska - Francja, wtorek 25 czerwca, godz. 18

