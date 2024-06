Holendrzy odarli nas z marzeń. Świetny mecz Polaków i przegrana po bramce rywali w ostatnich minutach [ZAPIS RELACJA NA ŻYWO]

Polska - Holandia 1:2 (1:1)

Bramki: Buksa 16' - Gakpo 29', Weghorst 83'

Żółte kartki: Veerman

Polska: Szczęsny - Frankowski, Salamon (86. Bereszyński), Bednarek, Kiwior - Urbański (56. Świderski), Zieliński (77. Piotrowski), Romanczuk (56. Slisz), Zalewski - Szymański (46. Moder) - Buksa

Holandia: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake (87. van de Ven) - Schouten, Reijnders, Veerman (62. Wijnaldum) - Simons (62. Malen), Depay (81. Frimpong), Gakpo (81. Weghosrt)

Odśwież relację

Reprezentacja Polski jako ostatnia drużyna zakwalifikowała się na mistrzostwa Europy w Niemczech. Na razie fani podchodzą bez wielkich oczekiwań do występu biało-czerwonych na Euro 2024, ale być może zmieni się to po pierwszym spotkaniu na turnieju. Zadanie nie jest łatwe, bo Holendrzy to niebywale mocna ekipa, z którą Polacy wygrywali naprawdę rzadko. A jeśli przegra się mecz otwarcia, droga do fazy pucharowej jest utrudniona.

W dodatku Michał Probierz nie będzie mógł skorzystać z kilku piłkarzy, a przede wszystkim z Roberta Lewandowskiego, który nabawił się urazu mięśniowego. Mimo wszystko nastroje w reprezentacji są dobre i miejmy nadzieję, że takie utrzymają się również po meczu otwarcia z Holendrami.