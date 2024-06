Dominika Grosicka przyjechała do męża na zgrupowanie kadry. Tak Kamil Grosicki wypatrywał ukochanej

To nie jest polska specjalność: czerwona kartka, zmarnowany karny… Michał Probierz i jego podopieczni wreszcie odczarują reprezentacyjne fatum?

Była gwiazda tak to widzi

Dominika Grosicka przyjechała wspierać męża

Dla reprezentacji Polski mecz z Holandią będzie niezwykle ważny. Choć to ćwierćfinaliśmy poprzedniego mundialu są zdecydowanym faworytem spotkania, to ewentualne wywalczenie punktów byłoby niezwykle ważne w kontekście walki o wyjście z grupy, a ta najpewniej rozstrzygnie się dla nas w drugim meczu, przeciwko Austrii. Czy w którymś z tych spotkań zobaczymy Kamila Grosickiego? Na poprzednim turnieju skrzydłowy Pogoni Szczecin zagrał dopiero przeciwko Francji w fazie pucharowej, ale niewykluczone, że Michał Probierz skorzysta z niego wcześniej. Z pewnością bardzo mocno będzie dopingowała go wtedy piękna żona, Dominika Grosicka.

Tak Polacy kibicują w Hamburgu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piłkarze reprezentacji Polski z pewnością mogą liczyć na duże wsparcie swoich rodzin. Tymoteusza Puchacza przed meczem z Holandią odwiedziła choćby ukochana mama. Kamil Grosicki z kolei spotkał się ze swoją żoną, Dominiką Grosicką, która od lat wspiera go w kolejnych sportowych wyzwaniach. Na zdjęciach widać, jak Grosicka przyjechała do hotelu kadry, a sam zawodnik wyczekiwał na nią, korzystając z ładnej pogody na balkonie. Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii powyżej.