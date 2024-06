Michał Probierz przyłapany w wolnym czasie w Niemczech. Nie każdy wiedział, że lubi to robić, wszystko dla zdrowia!

To on będzie rozstrzygał w meczu Polska-Holandia. Poznaliśmy nazwisko sędziego inauguracyjnego meczu Biało-Czerwonych

Michał Probierz na przejażdżce rowerowej

Podczas Euro piłkarze i trenerzy muszą czasem robić coś, poza myśleniem o meczach. Piłkarze wychodzili już na kawę czy małe zakupy, a Michał Probierz wyskoczył na szybki jogging. Selekcjoner dba o formę, bo choć piłkarzem nie jest już od bardzo dawna, to całkiem niedawno zaczął grać w golfa. Ten sport również wymaga odpowiedniego przygotowania fizycznego.

Selekcjoner daje również zawodnikom na zgrupowaniu trochę więcej luzu. Nie ma nakazu siedzenia w pokojach po treningach.

- Zawodnicy mają czas wolny, to żadna sztuka, żeby siedzieli w pokojach i za dużo myśleli, bo i tak nic nie wymyślą. Mogą wychodzić. Ja jak będę miał ochotę zagrać w golfa to też wyjdę, bo to nic złego. Jak będą chcieli się spotkać z rodzinami, to mogą to zrobić – zaznacza Probierz, który ma już plan na Holandię.

- Nie boimy się Holandii. Postaramy się o dobry wynik. Musimy zneutralizować ich indywidualności, wykorzystać najdrobniejszy błąd. Każdy zawodnik musi być na sto procent odpowiednio przygotowany – podkreśla.

Euro 2024 PREMIE. Ile zarobią polscy piłkarze? Nagrody pieniężne na mistrzostwach Europy

Robert Lewandowski wrócił do treningów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.