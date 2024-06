Euro 2024 PREMIE. Ile zarobią polscy piłkarze? Nagrody pieniężne na mistrzostwach Europy

Tak UEFA płaci za pobyt piłkarzy na mistrzostwach Europy. Na co mogą liczyć kluby ekstraklasy?

Polacy spisali się beznadziejnie w eliminacjach Euro 2024, ale dzięki udanemu występowi w ostatniej edycji Ligi Narodów dostali drugą szansę w barażach. Wykorzystali ją i ostatecznie zobaczymy ich na niemieckich boiskach podczas czempionatu Starego Kontynentu.

Polacy za awans na Euro 2024 zarobili już 40 milionów złotych

Opłacało się walczyć do samego końca także z finansowego punktu widzenia. Awans na Euro 2024 UEFA wyceniła bowiem na 9,25 mln euro, czyli nieco ponad 40 mln złotych! Czy ta pula się powiększy zależy rzecz jasna tylko od piłkarzy. Każde zwycięstwo w fazie grupowej to kolejny milion euro, a remis - 500 tys. euro. Występ w 1/8 finału to dodatkowe 1,5 mln euro, w 1/4 finału - 2,5 mln euro, a w 1/2 finału - 4 mln euro. Zwycięzca Euro 2024 zgarnie 8 mln euro, a pokonany w finale - 5 mln euro. Triumfator Euro 2024 może się zatem wzbogacić maksymalnie o 28,25 mln euro!

Premie na Euro 2024 (pula nagród - 331 mln euro)

udział w turnieju finałowym 9,25 mln euro

każde zwycięstwo w fazie grupowej 1 mln

każdy remis w fazie grupowej 500 tys.

awans do 1/8 finału 1,5 mln

awans do ćwierćfinału 2,5 mln

awans do półfinału 4 mln

porażka w finale 5 mln

triumf w finale 8 mln