Niespodziewany rywal Szymona Marciniaka do finału Euro 2024! Los polskiego sędziego zależy od jednego meczu

Sytuacja Szymona Marciniaka na Euro 2024 jest już naprawdę klarowna. Polak do tej pory sędziował dwa mecze - Belgia - Rumunia w fazie grupowej (2:0) i Szwajcaria - Włochy w 1/8 finału (2:0), a do tego był sędzią technicznym podczas ćwierćfinału Portugalia - Francja (0:0, 3:5 po karnych). Po ogłoszeniu obsady sędziowskiej na półfinały, w której został pominięty, stało się jasne, że jest bardzo blisko finału. Ścieżka Marciniaka z Euro 2024 jest na razie identyczna jak na mistrzostwach świata w Katarze, gdy poprowadził decydujący mecz Argentyna - Francja. Co więcej, jego główny rywal w kontekście kolejnego finału - Daniele Orsato - ma już za sobą cztery mecze i według doniesień włoskich mediów wrócił do Włoch. TVP Sport poinformowało we wtorek rano, że arbiter z Płocka jest głównym kandydatem do finału, jednak już kilka godzin później okazało się, że ma jeszcze jednego groźnego konkurenta.

TVP Sport ustaliło, że Orsato nie jest już rozpatrywany w kontekście finału, ale rywalem Marciniaka jest Francuz Clement Turpin. 42-latek od lat jest w gronie najlepszych europejskich sędziów, a na koncie ma finały Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Wciąż nie sędziował jednak najważniejszego meczu na międzynarodowej imprezie, co może zmienić się na Euro 2024. Co ciekawe, Turpin poprowadził mecz otwarcia Niemcy - Szkocja, a wielki finał turnieju byłby piękną klamrą. Jego plany mogą jednak pokrzyżować... Francuzi, którzy zagrają we wtorek w półfinale z Hiszpanią.

W razie awansu do finału, arbiter z Francji nie będzie mógł poprowadzić meczu z udziałem rodaków. Wtedy sytuacja Marciniaka będzie naprawdę klarowna, choć zwycięstwo Hiszpanii może kosztować go sporo nerwów. Zakończenie Euro 2024 z zaledwie dwoma meczami, w których nie popełnił żadnego poważnego błędu, byłoby sporym rozczarowaniem. Długo wydawało się, że Polak otrzyma półfinał Hiszpania - Francja, ale UEFA ma inny plan. Jeżeli Marciniak poprowadzi wielki finał, zostanie najbardziej utytułowanym sędzią w historii. Dotychczas żaden arbiter nie poprowadził finału mundialu, Euro, Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata.

