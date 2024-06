Oczy wyszły nam z orbit, gdy zobaczyliśmy zegarek Georginy Rodriguez. Bajeczna fortuna na nadgarstku ukochanej Cristiano Ronaldo

Wydało się, jakie relacje z córkami ma Robert Lewandowski. Łzy same napływają do oczu po tym zdjęciu Lewandowskiej, wszystko widać

Musieliśmy usiąść, gdy zobaczyliśmy, ile kosztuje zegarek Georginy

Euro 2024 wchodzi powoli w decydującą fazę. Za nami już rozgrywki grupowe, a po dwóch dniach przerwy rozpocznie się faza pucharowa. W 1/8 finału nie zabraknie zaskoczeń, takich jak Gruzja czy Rumunia. Wspomniani Gruzimi awansowali do fazy pucharowej, mimo że jest to ich debiut na mistrzostwach Europy, a przed ostatnim meczem mieli na koncie tylko jeden punkt. Co więcej, decydujące spotkanie rozgrywali z Portugalią, więc mało kto stawiał na to, że zdołają oni wygrać i awansować dalej. Porażka nie mogła się spodobać Cristiano Ronaldo, którego z trybun wspierała jego ukochana Georgina Rodriguez.

Kamery uchwyciły piękną partnerkę Cristiano Ronaldo, ale tym razem nie zwróciła ona na siebie uwagi odważnym strojem i urodą. W oczy rzucił się zegarek, jaki Georgina Rodriguez miała na ręku podczas spotkania. Jak wiadomo, Ronaldo i jego partnerka są niezwykle bogaci, jednak i tak aż dech zapiera, gdy dowiadujemy się, ile kobieta wydała na swój czasomierz. Dzięki zdjęciom, jakie udostępniła w mediach społecznościowych, można dostrzec, że postawiła ona na męski model słynnej marki Rolex. Jak podaje portal Interia, jest to dokładnie GMT-Master II Ice 116769TBR. Okazuje się, że może on kosztować nawet niemal 2 mln złotych!