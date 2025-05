Ilja Szkurin i Steve Kapuadi z nietypowym zakładem. O co poszło gwiazdom Legii?

Do przerwy bez bramek we Wrocławiu

W pierwszej połowie nie padły bramki, bo brakowało konkretów i zdecydowania z obu stron. Na początku uderzał m.in. Afimico Pululu, ale bramkarz Rafał Leszczyński poradził sobie. Później czujność golkipera wrocławian sprawdził Jesus Imaz. Śląsk odpowiedział m.in. uderzeniem Mateusza Żukowskiego. W końcówce na pole karne Jagiellonii wpadł Burak Ince. Wydawało się, że Turek musi zdobyć bramkę. Ale przekombinował i szansa przepadła.

Śląskowi brakowało odwagi do przerwy

- Brakuje nam odwagi - powiedział Jehor Macenko w Canal+ Sport. - Nie mamy nic do stracenia. Trzeba oddać maksa i energię, żeby nie mieć do siebie pretensji. Żałujemy, że spadamy. Musi być więcej jaj, żeby skonczyć, podbiec do kibiców i pocieszyć się z nimi. Musimy dać z siebie 100 procent - tłumaczył pomocnik wrocławian.

Macenko dał nadzieje na wygraną Śląska

To właśnie Ukrainiec na początku drugiej połowy strzelił gola, a asystował mu bramkarz Leszyński. Macenko ruszył dynamicznie do jego podania prawą stronę, wpadł na pole karne i oddał strzał. Jego uderzenia nie zdołał zablokować Ebosse, ani wyłapać bramkarz Abramowicz.

Imaz przyspieszył do setki

Jednak Jagiellonia podniosła się. Pululu wziął na siebie kilku rywali i zagrał do Jarosława Kubickiego, który stał przed polem karnym. Pomocnik białostoczan od razu podał do Jesusa Imaza, który znalazł się na polu karnym i lewą nogą zdobył bramkę numer 16 w tym sezonie w lidze i 97. w historii jego występów w ekstraklasie.

23 strzały Jagiellonii

Za moment Hiszpan ponownie stanął przed szansą. Oddał strzał z lewej nogi, ale nie sprawił tym problemów Leszczyńskiemu. W kolejnej sytuacji, po stałym fragmencie, głową uderzał Mateusz Skrzypczak. Śląsk oddał w całym meczu 12 strzałów, z czego siedem celnych. Jagiellonia tych strzałów miała 23, a celnych - sześć.

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok 1:1

Bramki:

1:0 Jehor Macenko 54. min, 1:1 Jesus Imaz 66. min

Żółte kartki:

Arnau Ortiz (Śląsk Wrocław) - Joao Moutinho (Jagiellonia Białystok)

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 20 393

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Jehor Macenko (65. Tommaso Guercio), Serafin Szota, Aleksander Paluszek (83. Aleks Petkow), Marc Llinares - Burak Ince (72. Arnau Ortiz), Piotr Samiec-Talar, Jose Pozo, Tudor Baluta, Mateusz Żukowski (72. Sylvester Jasper) - Assad Al Hamlawi (83. Henrik Udahl)

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz – Dusan Stojinović, Mateusz Skrzypczak, Enzo Ebosse (79. Cezary Polak), Joao Moutinho - Leon Flach, Jarosław Kubicki, Miki Villar (46. Darko Churlinov), Jesus Imaz, Oskar Pietuszewski (55. Kristoffer Hansen) - Afimico Pululu

Jagiellonia celuje w utrzymanie miejsca na podium i wywalczenia przepustki do europejskich pucharów. Tym razem mistrz Polski zremisował 1:1 na wyjeździe ze Śląskiem w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy i ma cztery punkty przewagi na Pogonią. Bramkę dla białostoczan zdobył Jesus Imaz.

