Legenda Bayernu i Manchesteru dla "SE": Nie ma na świecie wielu lepszych od Lewandowskiego [Rozmowa]

– Robert Lewandowski walczy o powrót do zdrowia i składu na mecz z Austrią. Co pan o nim sądzi, lepszy od "waszego" Harry'ego Kane'a?

– Na pewno nie chciałbym ich porównywać. Choć to ta sama pozycja, to są to różni piłkarzem. Lewandowski jest pewnie bardziej wybuchowy na boisku. Obaj oczywiście są unikalni i sprytni z piłką. Robert ma swój styl, określoną charakterystykę. Nie ma zbyt wielu lepszych na świecie od Lewego, czy też od Kane'a. Bayern miał sporo szczęścia, że miał Lewandowskiego tak długo w drużynie i dobrze go zastąpił.

– Czy widział Pan mecz reprezentacji Polski z Holandią?

– Tak! Zagraliście naprawdę dobrze w pierwszym meczu. Graliście bez Lewandowskiego, a i tak zagraliście odważnie. Wasza grupa jest niebezpieczna dla każdej drużyny.

– Myślę, że nawet najtrudniejsza spośród wszystkich...

– Polska miała pecha w niedzielę, ale [oprócz Lewandowskiego] ma wielu dobrych piłkarzy. Mecz z Austrią będzie szalenie trudny, oni za to mieli sporo pecha w meczu z Francją. Teraz i wy i Austriacy potrzebujecie punktów.

– Co trzeba zrobić, by Polacy wygrali z Austrią?

– Tylko strzelać, gdy nadejdą okazje... Austria ma dobry zespół, który gra bardzo agresywnie w pressingu. Grają piłkę bardzo bezpośrednią, więc będziecie musieli wykorzystać sytuacje, gdy się nadarzą.

– Pana faworyci tego Euro?

– Portugalia ma najsilniejszą drużynę. Jest w tym składzie najwięcej jakości. Na koniec często jest tak, że turnieju nie wygrywa najsilniejsza drużyna. Trzeba pokazać formę tu i teraz.

– Dorastał pan w Niemczech, przyszedł do Bayernu jako nastolatek. Jakie to uczucie wrócić tutaj po latach?

– Kocham to miejsce. Przyszedłem tu, gdy miałem 16 lat, odszedłem [z Bayernu], gdy miałem 26. Monachium to duża część mojego życia. Bardzo wyjątkowe miejsce i cudowny klub. Cieszę się, że tu wróciłem. Teraz pracuję przy piłce i ją oglądam.

– Jakieś specjalne pozdrowienia dla Tomasza Kuszczaka?

– Kocham gościa! Najlepszy na świecie. Przekażcie mu, że go pozdrawiam.

– Porozmawiajmy o angielskim zespole. Anglia wygrała z Serbią, ale myślę, że taktyka Garteha Southgate’a jest zbyt defensywna. Jakie jest twoje zdanie?

Wygraliśmy mecz. Zachowaliśmy czyste konto. Myślę, że możemy grać lepiej. Ale biorąc pod uwagę moje doświadczenia na trzech dużych turniejach. Pierwszy mecz jest zawsze bardzo trudny. Niemcy zagrali [mecz otwarcia] jakby to było proste. Zagrali świetnie. Ale myślę, że było trochę nerwowo. To normalneNa pewno możemy zagrać lepiej. I zagramy. Ale najważniejsze na tym poziomie jest zwycięstwo Jest czyste konto. Za dużo mówi się o tej taktyce. Nie uważam, że gramy defensywnie. Jesteśmy trochę ostrożni w trakcie gry. Myślę, że zagramy lepiej w drugim meczu

