Polska – Holandia: SKŁAD Polaków na mecz z Holandią. Michał Probierz zaskoczył ustawieniem!

Wielki polski napastnik jasno ocenił „beniaminka” w polskiej ekipie. Cóż za porównanie do wybitnych reprezentantów!

Skład Polaków na mecz z Holandią

Reprezentacja Polski rzutem na taśmę awansowała na Euro 2024 i trafiła do bardzo trudnej grupy z Holandią, Francją i Austrią. Choć atmosfera w kadrze po nieudanych eliminacjach była bardzo słaba, to po barażach i sparingach fani znów zaczęli łaskawszym okiem na nią patrzeć i nawet mimo kontuzji m.in. Roberta Lewandowskiego kibice zdają się wierzyć przynajmniej w wyjście z grupy.

O to będzie jednak trudno – choć wiele wskazuje na to, że o awans będziemy walczyli z trzeciego miejsca z Austrią, to Polacy nie mogą odpuścić starć z Holandią i Francją, bo jakikolwiek punkt zdobyty na tych drużynach może być kluczowy w przyszłości. Tym bardziej dobry mecz z Holandią, może napędzić kadrę na kolejne spotkania.

Z pewnością Michał Probierz nie miał łatwego zadania w kompletowaniu składu na mecz z Holendrami. Już wcześniej z Euro wypadł Arkadiusz Milik, a później kontuzji doznał także Robert Lewandowski, kapitan i największa gwiazda kadry. Niepełni zdrowia mają być także Dawidowicz i Świderski, więc kłopoty dotyczą zarówno ataku, jak i obrony. Niewykluczone, że z tego powodu Michał Probierz postanowił zaskoczyć i zmienić ustawienie – na Holandię wyjdziemy czterema obrońcami.

Polska – Holandia: Skład Polski:

Szczęsny - Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior - Urbański, Zieliński, Romanczuk, Zalewski - Szymański, Buksa