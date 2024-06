Polska - Ukraina relacja NA ŻYWO. Gramy bez Lewandowskiego! Probierz sprawdza piłkarzy przed Euro

Polska - Ukraina 0:0

Bramki:

Kartki:

Polska: Łukasz Skorupski - Sebastian Walukiewicz, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior - Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Taras Romanczuk, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Adam Buksa, Arkadiusz Milik

Ukraina: Bushchan - Tymchyk, Talovierov, Bondar, Mykolenko - Malinovskyi, Sydorchuk, Sudakov - Yarmolenko, Dovbyk, Zubkov

Polscy piłkarze od niedzieli rozpoczęli już misję "Euro 2024". Przed wyjazdem do Niemiec głównym testem będą dla nich dwa mecze towarzyskie, które zagrają w Warszawie. Pierwszy z nich odbędzie się już dzisiaj, a rywalem Biało-Czerwonych będzie Ukraina. Dla Michała Probierza to jedna z dwóch ostatnich okazji, aby sprawdzić niektórych piłkarzy. Do szerokiej kadry powołał 29 zawodników, a na zgrupowanie dojechał jeszcze Jakub Kałuziński. Możliwości personalnych jest więc dużo i niewykluczone, że sparing z Ukrainą posłuży selekcjonerowi za poligon doświadczalny. Podobnie do meczu kontrolnego mogą też podejść Ukraińcy, ale to nie oznacza, że na PGE Narodowym zabraknie emocji.

Do rozpoczęcia Euro 2024 został równo tydzień, a do pierwszego meczu Polaków na tej imprezie 9 dni. Z każdym kolejnym emocje będą rosły, a sparing z Ukrainą może powiedzieć naprawdę sporo. Będzie to pierwszy mecz tych drużyn od blisko czterech lat, w trakcie których relacje między tymi krajami znacząco przybrały na znaczeniu. Na boisku liczy się jednak piłka i to ona będzie najważniejsza od 20:45.