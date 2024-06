Robert Lewandowski przyłapany z żoną w namiętnym uniesieniu. Czułe chwile zakochanej pary. Miał dla niej specjalny podarunek

Robert Lewandowski spotkał się z żoną

Robert Lewandowski staje przed niezwykle ważnym zadaniem. Być może będzie to ostatni wielki turniej w roli kapitana reprezentacji Polski. Już wcześniej pojawiały się głosy, że niedługo najlepszy polski piłkarz może zakończyć reprezentacyjną karierę i nie wiadomo, czy pojawi się w niej na mistrzostwach świata 2026 (jeśli oczywiście Polacy na nie awansują). Dlatego też Euro 2024 może być tak ważne nie tylko dla polskich piłkarzy, ale też kibiców, którzy mogli przez lata emocjonować się grą „Lewego”, ale oprócz 2016 roku brakowało większych sukcesów związanych z jego grą w kadrze.

Niestety, przed nadchodzącym turniejem dużo mówi się o Lewandowskim nie w sportowym kontekście, a żartów na temat jego życia prywatnego, a temat ten w mocnych słowach poruszał m.in. Jan Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem”. Wszystko dotyczy tańców Anny Lewandowskiej, podczas których często jej partnerami są przystojni mężczyźni, co prowadzi do wielu, często niesmacznych domysłów i żartów ze strony internautów.

Czułe chwile Lewandowskich

Kłam temu, aby para miała jakieś problemy osobiste, zdają się zadawać zdjęcia sprzed meczu Polska – Ukraina, który odbędzie się w piątek, 7 czerwca. Para spotkała się pod hotelem i czule się wyściskała. Co więcej, Robert Lewandowski miał dla swojej żony upominek – bilety na nadchodzące na PGE Narodowym spotkanie z Ukrainą. Po za tym warto zauważyć, że Robert Lewandowski nie miał problemu z tym, by publicznie odnieść się do sprawy tańca swojej żony, co zrobił w programie „Kropka nad i”.