Portugalia - Francja na żywo ćwierćfinał Euro 2024 Portugalia - Francja transmisja live gdzie oglądać mecz Portugalia - Francja dzisiaj 5.07.2024

Na placu boju mistrzostw Europy w Niemczech zostało już tylko osiem najlepszych drużyn. W ich gronie znajdują się również Portugalia i Francja, które wpadły na siebie już w ćwierćfinale. Wielkość tych reprezentacji oraz lista wielkich gwiazd w obu kadrach każe nam sądzić, że może to być niezwykle emocjonujące spotkanie pomimo tego, że do tej pory "Trójkolorowi" prezentują się co najmniej przeciętnie. Grupowi rywale reprezentacji Polski wydają się męczyć w każdym kolejnym meczu i nie mieć zbyt wielu pomysłów na to, jak zdobyć bramkę z gry - do tej pory "Trójkolorowi" strzelili 3 gole - dwa to trafienia samobójcze rywali oraz bramka Kyliana Mbappe z rzutu karnego w meczu z Polakami. Dobrze zorganizowana obrona Portugalczyków może być srogim wyzwaniem dla Francuzów.

Portugalczycy z kolei musieli z pewnością przemyśleć sobie wiele kwestii po meczu 1/8 finału ze Słowenią, kiedy to niżej notowana reprezentacja była o włos do wyrzucenia Cristiano Ronaldo i spółki z imprezy. W dogrywce sam na sam z bramkarze wyszedł Benjamin Sesko, ale trafił piłką prosto w golkipera rywali. Dodatkowo z rzutu karnego chwilę wcześniej nie trafił sam "CR7", przez co został paskudnie wyśmiany. Spotkanie Portugalia - Francja może jednak wyglądać zdecydowanie inaczej, bowiem obie ekipy na pewno zdają sobie sprawę z tego, że tylko krok dzieli ich od najlepszej czwórki starego kontynentu.

Spotkanie ćwierćfinałowe Euro 2024 Portugalia - Francja zaplanowane jest na piątek 5 czerwca i rozpocznie się o godzinie 21:00. TRANSMISJA NA ZYWO z meczu Portugalia - Francja prowadzona będzie przez stacje TVP 1 oraz TVP Sport. Kibice będą mogli również śledzić losy meczu Portugalia - Francja live online w internecie, za pośrednictwem strony "TVP Sport". Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie relacja na żywo z meczu Portugalia - Francja. Zapraszamy!