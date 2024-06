Reprezentanci Polski poszli na kolację! Cezary Kulesza nie mógł odpuścić takiej okazji, mamy zdjęcia!

Reprezentacja Polski przygotowywuje się do rozegrania EURO 2024. Po ciężkich eliminacjach, zdaje się że Michał Probierz poukładał drużynę i sprawił, że kadrowicze w pełnym optymizmie ruszyli do Niemiec. Tuż po zameldowaniu w hotelu w Hannoverze, drużyna poszła na kolację, a towarzyszył jej Cezary Kulesza. Mamy zdjęcia.

Reprezentacja Polski ruszyła do Niemiec. Po wizycie w hotelu udali się na kolację

Nie da się ukryć, że za reprezentacją Polski dwa wymagające spotkania towarzyskie. Polacy wygrali z Ukrainą i z Turcją i mimo że przypłacili to urazami, to mogą z pełnym optymizmem patrzeć na udział w mistrzostwach Europy, mimo że grupa z Francją, Austrią i Holandią wygląda jak bardzo ciężkie wyzwanie. Tuż po przylocie do Hannoveru, zawodnicy kadry udali się na kolację, gdzie mogli sobie chwilę odpocząć, bo przed nimi już jutro wyzwania treningowe. Jak okazuje się, na posiłku reprezentantom Polski obecny był Cezary Kulesza. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej był w bardzo dobrym humorze. Miejmy nadzieję, że dobry nastrój kadrowiczom będzie towarzyszył także po starciu z kadrą Oranje. Aby zobaczyć zdjęcia z kolacji reprezentantów Polski, przejdź do galerii powyżej.