Robert Lewandowski nie zagra na EURO? Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, mocne słowa!

Robert Lewandowski doznał groźnego urazu, który wykluczy go z gry w meczu z Holandią, co zostało potwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej. Tą wyjątkowo złą sytuację postanowił skomentować w rozmowie z "WP. SportoweFakty" były reprezentant Polski - Jacek Bąk. Były gracz Lens i Austrii Wiedeń wskazuje na to, że absencja Polaka może rozciągnąć się na całe Mistrzostwa Europy i nie zobaczymy naszego kapitana na boiskach w Niemczech!

Robert Lewandowski nieobecnym w trakcie EURO? Jacek Bąk z przerażającą tezą

Zdaniem Bąka, uraz Lewandowskiego jest wyjątkowo nieprzyjemny i nie można wykluczyć scenariusza, w którym Robert Lewandowski nie zagra w ogóle na EURO.

- To jest bardzo nieprzyjemna kontuzja i moim zdaniem Robert może w ogóle nie zagrać na tych mistrzostwach. Na siłę mógłby wystąpić, ale równie dobrze po chwili będzie musiał być zmieniony. Na razie mówimy o naderwaniu mięśnia, a przy zerwaniu będzie pauzował 2-3 miesiące. Taki uraz wymaga czasu. Oczywiście wiele zależy od organizmu zawodnika, u każdego to goi się inaczej, ale tego nie da się w żaden sposób przyspieszyć - mówi Jacek Bąk.

Jak mówi były gracz polskiej kadry, brak Lewandowskiego byłby oczywiście olbrzymią stratą dla całej naszej drużyny.

- To bardzo duże osłabienie, nawet nie ma się co oszukiwać (...) Nie chodzi tylko o umiejętności piłkarskie. To przede wszystkim kapitan i zawodnik skupiający na sobie uwagę innych. Żałuję, że nie będzie mógł zagrać, bo według mnie wtedy powietrze trochę schodzi z tej reprezentacji - mówi Jacek Bąk.