Robert Lewandowski z urazem! Co z jego grą na EURO? Specjalny program LIVE

11 czerwca 2024 roku PZPN dał informację, która zmroziła krew w żyłach polskich kibiców. Największa gwiazda polskiej kadry i napastnik Barcelony - Robert Lewandowski, doznał groźnego urazu w trakcie spotkania towarzyskiego z Turcją, co wykluczy go ze starcia grupowego z Holandią, a nie wiadomo nawet, czy uraz nie będzie groźniejszy i nie zobaczymy go w trakcie meczu z Austrią. Zapraszamy na specjalne łączenie LIVE, w którym porozmawiamy o tej sytuacji i podsumujemy przygotowania Polaków do gry w mistrzostwach Europy.

Robert Lewandowski z problemami na EURO? Specjalny LIVE "Super Expressu"

W trakcie LIVE'a na kanale YouTube Super Expressu połączymy się z Przemysławem Ofiarą i Michałem Skibą, którzy wyjechali na piłkarskie mistrzostwa Europy do Niemiec. Dalszą część programu poprowadzą Kamil Heppen oraz Mateusz Wysokiński. Zapraszamy serdecznie! Startujemy o godzinie 19:00.