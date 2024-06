Szkoci podnieśli się po klęsce z Niemcami, ale Szwajcarii nie pokonali. Cudowny gol Shaqiriego dał Helwetom remis

Wojciech Szczęsny brutalnie zadrwił z Czesława Michniewicza publicznie. To nagranie nie przejdzie bez echa. Polski bramkarz wypalił

Tak Polska grała z Austrią, ten bilans mówi wszystko. Ten kadrowicz już strzelił jej gola, powtórzy to w Berlinie?

To, co stało się po paskudnym ataku na Dariusza Szpakowskiego odbiera mowę! Poruszające zachowanie, legendarny komentator wzięty w obronę

Szkocja - Szwajcaria 1:1 (1:1)

Bramki: McTominay 13' - Shaqiri 26'

Żółte kartki: McTominay, McKenna, McGinn - Rodriguez, Sierro

Szkocja: Gunn - Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (61. McKenna), Robertson - McTominay, Gilmour (79. McLean), McGregor, McGinn (90. Chrisite) - Adams (90. Shankland)

Szwajcaria: Sommer - Schar, Akanji, Rodriguez - Widmer (86. Stergiou), Xhaka, Freuler (75. Sierro), Shaqiri (59. Embolo) - Aebischer, Vargas (75. Rieder) - Ndoye (86. Amdouni)

Szkocja już na samym starcie postawiła się w niebywale trudnej sytuacji. Porażka 1:5 w pierwszym spotkaniu na tak dużym turnieju zawsze sprawia, że kwestia wyjścia z grupy robi się niebywale trudna. Zwłaszcza, że w drugim meczu Szkoci również nie byli faworytami. Szwajcaria w środowy wieczór mogła zapewnić sobie awans, ale warunkiem koniecznym było zwycięstwo.

Rywalizacja w Kolonii lepiej zaczęła się jednak dla zespołu z Wysp Brytyjskich. Po szybkiej akcji strzał z piętnastu metrów oddał Scott McTominay. Pechowo interweniował Fabian Schar i piłka po tym, jak odbiła się od nogi defensora, wpadła do szwajcarskiej bramki. Helweci nie mieli innego wyjścia, jak ruszyć do ofensywy. Na wyrównującego gola długo czekać nie musieli. Akcja bramkowa zaczęła się od błędu Anthony’ego Ralstona.

Sonda Czy Szwajcaria odniesie sukces na Euro 2024? Tak Nie

Obrońca grał piłkę wprost pod nogi Xherdana Shaqiriego, a ten bez zastanowienia huknął z osiemnastu metrów. Pomocnik przymierzył idealnie i piłka wpadła w okienko szkockiej bramki. W 33. minucie mogło być 2:1 dla Helwetów, ale świetną interwencją po strzale Dana Ndoye popisał się Angus Gunn, ratując Szkotów przed utratą drugiej bramki.

Druga połowa przez dłuższy czas była nieco mniej obfita w sytuacje podbramkowe i gra toczyła się przede wszystkim w środku pola. Dopiero w 60. minucie Ndoye znalazł się w świetnej sytuacji, jednak w sytuacji sam na sam z Gunnem nie trafił w światło bramki. Chwilę później to Szkocja miała swoją szansę, a konkretnie Grant Hanley.

Po dośrodkowania Andrew Robertsona z rzutu wolnego Hanley oddał strzał głową, a piłka zatrzymała się na słupku szwajcarskiej bramki. Szkoci do ostatnich minut próbowali wydrzeć zwycięstwo i spychali rywali do defensywy, jednak nie zdołali po raz drugi pokonać Sommera. Szwajcaria zrobiła duży krok do 1/8 finału, a Szkocja musi wygrać z Węgrami, aby marzyć o awansie.