i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

Euro 2024

Wyciekła lista Probierza!? Tak mają wyglądać powołania, jest zaskoczenie

KLS 22:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W środę 29 maja wszystko ma być jasne. Michał Probierz ogłosi listę piłkarzy, z której wybierze finałową kadrę na Euro 2024. I choć selekcjoner trzymał język za zębami i nie uchylił żadnego rąbka tajemnicy, to okazuje się, że mogło dojść do... przecieku. Serwis meczyki.pl opublikował listę 29 piłkarzy. To może być kadra, którą ogłosi w środowy wieczór selekcjoner.