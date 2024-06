Wzruszające sceny przed meczem Ukrainy. Te obrazki wyciskają łzy nawet z największych twardzieli

Zadaj pytanie Janowi Tomaszewskiemu! Specjalny program po meczu Polska - Holandia. Zadzwoń do legendy!

Ukraińscy piłkarze rozpoczęli zmagania na piłkarskim Euro w Niemczech. Kadra naszych wschodnich sąsiadów trafiła do grupy z Rumunią, Słowacją i Belgią i jest jednym z faworytów do wyjścia z grupy. Ukraina może liczyć na wielkie wsparcie swoich fanów, którzy licznie przyjechali do Monachium. Naród walczący z rosyjską agresją od 2022 roku wykonał poruszający gest przed początkiem meczu wykonali wszyscy piłkarze Ukrainy.

Rumunia – Ukraina: Wzruszający gest przed meczem

Zawodnicy Serhija Rebrowa wyszli na spotkanie z Rumunią w Monachium owinięci flagami swojego kraju. W ich oczach widać było także ogromne poruszenie związane z występem na mistrzostwach Europy i odśpiewywaniem hymnu narodowego.

Przed rozpoczęciem spotkania doszło także do odsłonięcia wyjątkowej instalacji w Monachium. Andrij Szewczenko był jednym z gości prezentacji miejsca poświęconemu zniszczonym stadionom na Ukrainie przez Rosję.

🇺🇦 Ukraine players are wrapped in the flag of the country as they sing the national anthem.A beautiful moment from the players. #EURO2024 pic.twitter.com/Yu48Awu8Jj— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 17, 2024

