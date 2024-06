Znamy przyszłość Szymona Marciniaka na Euro 2024! UEFA zdecydowała, wszystko jasne

Wiemy, kiedy Szymon Marciniak znów posędziuje na Euro 2024!

Szymon Marciniak w 2023 roku został wybrany najlepszym sędzią na świecie i trudno się temu dziwić. W okresie od mistrzostw świata nie miał on sobie równych na arenie międzynarodowej, wyróżniając się szacunkiem, jaki wzbudzał wśród zawodników oraz tym, jak mało błędów popełniał w porównaniu do innych arbitrów. W 2024 roku wciąż utrzymywał wysoki poziom, choć cieniem na jego występach rzucił się zdecydowanie moment, w którym przerwał on akcję Bayernu Monachium w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, w której Bawarczycy mogli strzelić gola. I choć wiele wskazuje na to, że decyzja sama w sobie była słuszna, to odbiła się ona szerokich echem wśród kibiców i wielu zastanawiało się, czy przez to nie stracił on szansy na prowadzenie finału Euro 2024.

Już na samym turnieju musieliśmy sporo czekać na występ Szymona Marciniaka, który ostatecznie poprowadził tylko mecz Belgii z Rumunią w drugiej kolejce fazy grupowej. Wcześniej nie było żadnych informacji na temat tego, kiedy znów zobaczymy Marciniaka na niemieckich boiskach i niektórzy mogli się zastanawiać, czy nie został on odstawiony przez UEFA na boczny tor, choć Zbigniew Boniek zachowuje spokój w kwestii nominacji naszego najlepszego arbitra. Teraz wiadomo, że polski sędzia będzie miał okazję sprawdzić się już na początku fazy pucharowej!

Jak się okazało, UEFA wyznaczyła Szymona Marciniaka i jego zespół – Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika – do prowadzeniu mecz 1/8 finału Euro 2024 Szwajcaria – Włochy. Z pewnością starcie to zapowiada się ciekawie, bo Szwajcaria, choć nie zdołała pokonać w grupie Szkocji, to również prawie udało się jej wygrać z faworyzowanymi Niemcami. Z kolei Włosi grają dalej w turnieju dzięki... bramce strzelonej dosłownie w ostatnich sekundach starcia z Chorwacją. Uzupełnieniem wspomnianej ekipy Marciniaka będzie Facundo Tello w roli sędziego technicznego, natomiast w roli VAR zobaczymy Tomasza Kwiatkowskiego, Bartosza Frankowskiego oraz Bastiana Dankerta.