Nasze gwiazdy nie pojadą na mistrzostwa?! Pikulik i Niewiadoma postawione pod ścianą, sytuacja bez precedensu

Ministerstwo sportu nie zapewniło sfinansowania wyjazdów do Belgii i Szwajcarii na które potrzeba 1.1 mln zł, a kasa związku jest pusta. Pierwsza z imprez zaczyna się już 11 września. - Ustaliłyśmy, że nie pojedziemy na mistrzostwa Europy, jeśli będziemy musiały same zapłacić za wyjazd – mówi wicemistrzyni olimpijska Daria Pikulik w wywiadzie dla "Super Expressu".

Ostatnia prośba o dotację

Pikulik po swoim życiowym sukcesie na torze, chciałaby się sprawdzić teraz na szosie, a wyścig ze startu wspólnego byłby idealną okazją. Z kolei Katarzyna Niewidoma, która ma za sobą życiowy sukces w postaci wygranej w Tour de France, planuje start w MŚ w Szwajcarii zaczynających się 21 września.

Pofałdowana trasa w okolicach Zurychu może być idealna, żeby Niewiadoma walczyła o medal. Na razie nie wiadomo czy obie nasza zawodniczki dostaną swoją szansę. - Kilka dni temu, po raz kolejny, wysłaliśmy prośbę o sfinansowanie wyjazdu do ministerstwa sportu, z wyliczonymi kosztami. To ostatnia możliwość i będziemy wdzięczni jeśli pan minister spełni naszą prośbę – mówi wiceprezes PZKol Katarzyna Dzięcioł- Biełowieżec. - Nie narzekamy na wysokość dotacji, które są zgodne z osiągnięciami naszej dyscypliny, ale brak środków na wyjazdy na mistrzowskie imprezy, że nie znalazły się one w programie ogłoszonym przez ministerstwo jest sytuacją bez precedensu - dodaje.

Ministerstwo nie może

Co na to ministerstwo sportu? - Źródłem problemów jest to, że PKOL wypowiedział umowę współpracy z PZKol. Zgodnie z ustawą, ministerstwo może dofinansować PKOL lub związek sportowy, ale w sytuacji gdy PZKoL jest zadłużony i nie przedstawił sprawozdań finansowych, nie możemy tego zrobić. Minister Nitras zdaje sobie sprawę z tych problemów i podjął decyzję o nowelizacji ustawy o sporcie, co pozwoli uniknąć takich sytuacji w przyszłości – mówi nam rzeczniczka ministerstwa Aleksandra Chalimoniuk. To sprawa przyszłości, a na dzisiaj potrzebne są środki, żeby Pikulik i reszta kadry mogły wystartować za 9 dni w Belgii. PZKol nie siedzi z założonymi rękami. Ogłoszono zbiórkę pieniędzy w w internecie, a jednym z pierwszych wspierających kadrę jest biznesmen z Wrocławia Radosław Tadajewski, który zadeklarował 100 tys. złotych.

