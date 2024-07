i Autor: AP Michał Kwiatkowski

Polak trzeci w Tour de France! Piękna jazda Michała Kwiatkowskiego, mógł nawet wygrać

PAP | mż 18:43

To był kapitalny występ polskiego kolarza! Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce na 18. etapie kolarskiego wyścigu Tour de France, którego trasa liczyła 179,5 km i prowadziła z Gap do Barcelonnette. Wygrał Belg Victor Campenaerts przed Francuzem Matteo Vercherem. To siódme podium TdP „Kwiatka” w karierze.