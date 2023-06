Ewa Swoboda wypaliła z grubej rury na temat igrzysk europejskich. Nie mogła tego zostawić bez komentarza, kolejny absurd

Ewa Swoboda pokazała, że w tym sezonie jest bardzo mocna i podczas Drużynowych Mistrzostw Europy zrobiła to, co do niej należało – zdobyła komplet punktów dla drużyny, a przy tym oczywiście sięgnęła po złoty medal igrzysk europejskich, bo DME były w tym roku rozgrywane właśnie w ramach krakowskiej imprezy. Co ciekawe, Ewa Swoboda po zdobyciu złota nie do końca była zadowolona ze swojego wyniku i chciała uzyskać lepszy czas. Po zakończeniu Drużynowych Mistrzostw Europy, w której ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce, Ewa Swoboda udzieliła wywiadu portalowi WP SportoweFakty, w którym nie gryzła się w język na temat organizacji igrzysk europejskich.

Ewa Swoboda mówi o absurdzie na igrzyskach europejskich

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 mają sporo problemów niemal od samego początku. Już pierwszy dzień DME pokazał, że fani albo nie wiedzieli o imprezie, albo nie zostali do niej odpowiednio do niej zachęceni, bo Stadion Śląski przerażał pustkami. Później zasady przyznawania medali na igrzyskach w ramach zmagań lekkoatletów skrytykował polski zawodnik, Norbert Kobielski. To jednak nie był koniec powodów do narzekań.

Podczas zmagań w piłce ręcznej plażowej doszło do niebezpiecznej sytuacji na obiekcie w Tarnowie, a we wtorek pogoda i nieodpowiednie zabezpieczenie sceny na stadionie Wisły Kraków sprawiły, że mecz rugby musiał zostać przerwany na 40 minut. W rozmowie z WP SportoweFakty Ewa Swoboda wróciła natomiast do kwestii medalowych na igrzyskach.

Chodzi o to, że lekkoatleci nie otrzymali medali od razu po zawodach. – Śmieję się, gdy tylko o tym myślę. Naprawdę poważnie brałam pod uwagę, by dla żartów pojechać do Krakowa i odebrać swój złoty medal od jakiegoś urzędnika. Pierwsze informacje wskazywały, że to właśnie tam będą rozdawać nam medale. Teraz to się zmieniło i medale zostaną wręczone podczas mistrzostw Polski – mówi Ewa Swoboda.

– To jednak nie to samo, bo nie usłyszymy "Mazurka Dąbrowskiego". Pierwszy raz w mojej karierze medal zostanie wręczony na innych zawodach i to odbywających się ponad miesiąc później. Brzmi to absurdalnie i na pewno nie będzie cieszyć tak samo – dodała nie bez smutku złota medalistka igrzysk europejskich.