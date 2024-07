Gwiazdy sportu murem za Babiarzem. Znamy nazwiska, będzie specjalny list do prezesa TVP

"Ostatnio zostałam pobita pod Muzeum Powstania Warszawskiego przez damskich bokserów ochraniarzy... Szturchano mnie, ubliżano, dostałam dwa razy w głowę, gdzie upadłam, i kiedy tak leżałam, podbiegł drugi i użył gazu pieprzowego prosto w oko i twarz. A tylko chciałam odebrać zaproszenia na Uroczystości Powstania Warszawskiego i przejść jak człowiek chodnikiem. Nic, takie czasy, że kobita musi dostać po mordzie. Widzimy się jutro, Drodzy Powstańcy" - napisała Zofia Klepacka na Facebooku. Na potwierdzenie tej historii opublikowała kilka zdjęć, na których widać jej zaczerwienioną twarz oraz zdarte nogi po upadku. Była windsurferka pokazała też zaproszenie, po które wybrała się do warszawskiego muzeum.

Polska medalistka olimpijska z Londynu pobita

Fani są wstrząśnięci historią trzykrotnej olimpijki, która w najlepszym starcie zdobyła w 2012 r. brązowy medal w Londynie. W komentarzach doradzali jej przeprowadzenie obdukcji, a następnie zgłoszenie sprawy na policję. "Obdukcja i zgłoszenie pobicia. Zła karma wraca", "Totalne DNO !!! Nie chce się wierzyć, że tak można postępować z kobietą!!! Brak słów na to wszystko… Serduchem z panią", "Obdukcja, świadkowie i przed wymiar sprawiedliwości. Jak to nie pomoże, to zostaje jeszcze vendetta" - pisali wściekli.

Poza brązowym medalem olimpijskim w dorobku Klepackiej znajdują się trzy krążki z mistrzostw świata (w tym jeden złoty) i liczne medale mistrzostw Europy. W Powstaniu Warszawskim brał udział dziadek 38-latki. Marian Klepacki ps. "Cichy" zmarł w 1965 roku.