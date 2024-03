Znany piłkarz nagrał nagą kobietę! Wideo trafiło do sieci, niebywałe sceny podczas meczu

To już nie tylko plotki. Legendarny piłkarz i trener obejmie Bayern?! „Jest napalony jak nigdy dotąd"

Piłkarz nagrał nagą kobietę podczas meczu

Max Kruse w przeszłości występował w mocnych niemieckich zespołach – Werderze Brema, Borussii Moenchengladbach, Wolfsburgu czy Unionie Berlin. Grał na tyle dobrze, że w 2013 roku zadebiutował w reprezentacji Niemiec i rozegrał w niej 14 meczów, choć na mistrzostwa świata w 2014 roku zakończone zwycięstwem Niemiec nie pojechał. Kruse uzyskał rozgłos nie tylko dzięki swojej grze, ale także skandalowi – na jedno ze zgrupowań zaprosił do swojego pokoju hotelowego kobietę. Niesubordynacja była najpewniej jednym z powodów, dla których został odsunięty od kadry przed mundialem. Teraz znów o Kruse zrobiło się nieco głośniej.

Max Kruse udostępnił w sieci nagranie z nagą kobietą

Kruse karierę zakończył dopiero w listopadzie 2023 roku i nie odciął się całkiem od piłki nożnej. Niedawno pojechał do Berlina na mecz amatorskich drużyn i podczas spotkania doszło do zaskakującego zdarzenia – w oknie jednego z budynków blisko boiska pojawiła się naga kobieta! Kruse, który nagrywał spotkanie, zwrócił telefon w jej kierunku, a później opublikował wideo na swoim Instagramie, gdzie śledzi go niemal 500 tys. osób.

Choć nagranie zniknęło już z jego relacji, to udostępnił je niemiecki „Bild”. Sam Kruse na nagraniu przyznał, że był zaskoczony całą sytuacją. – Oglądam mecz w spokoju i nie wiem, czy tak to powinno wyglądać – powiedział Kruse. Na nagraniu widać, że kobieta spędziła w oknie tylko chwilę.