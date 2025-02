Co z nowym kontraktem Aleksandara Vukovicia w Gliwicach? Trener Piasta wyłożył karty na stół

Kamil Grosicki o tym, skąd bierze motywację do dalszej gry w piłkę. O odpowiedzialności za Pogoń, kogo i za co trzeba rozliczać [ROZMOWA SE]

- Nieuniknione jest, że trener Janusz Niedźwiedź raczej porozmawiał z Damianem o tym, jak funkcjonujemy – uśmiecha się trener gliwiczan, Aleksandar Vuković. Wielkiej sprawy z tego jednak nie robi. - On wie, jak my gramy - i odwrotnie. Wielkich odkryć więc nie będzie. W nogach i głowach piłkarzy jest znacznie więcej, niż w tych podpowiedziach – uważa doświadczony szkoleniowiec.

Stal zyskała Kądziora, straciła natomiast napastnika Ilję Szkurina, który przeniósł się (za 6 mln złotych) do Legii. Opiekun gliwiczan nie upatruje w tym jednak wielkiego handicupu dla swej drużyny. - To po prosu szansa dla kolejnego zawodnika w kadrze Stali, by się pokazać – mówi. I przypomina, że Piast też ma swoje problemy. Za żółte kartki pauzować musi Patryk Dziczek, a ze względów zdrowotnych niepewny jest występ Grzegorza Tomasiewicza.

Gliwiczanie na co dzień borykają się z jeszcze jednym kłopotem. Mowa o… murawie przy Okrzei, która – by być w przyzwoitym stanie – wymaga specjalnej troski. Gospodarze w tym roku jeszcze ani raz nie trenowali na głównej płycie swojego stadionu, która jest na co dzień przykryta.

- Nasze boiska treningowe były w ostatnich dniach przymarznięte, dlatego trenowaliśmy pod balonem i korzystaliśmy z obiektu Polonii Bytom. Teraz już chyba wszyscy wiedzą, dlaczego zgrupowanie w Hiszpanii trwało 18 dni – tłumaczy Vuković. I zaznacza, że w piątkowy wieczór murawa nie powinna przeszkadzać zawodnikom. - Oglądałem ją i myślę, że jest dobrze przygotowana. Brawa należą się ludziom dbającym o nią – zaznacza.

Piast – dzięki wiosennemu przebudzeniu – uciekł już z okolic strefy spadkowej w ligowej tabeli. Wydaje się więc, że to niezły moment na pytanie o przyszłość samego szkoleniowca. Vuković pracuje w Gliwicach od października 2022 (obejmował wtedy drużynę znajdującą się „pod kreską”). W maju ub. roku przedłużył kontrakt do czerwca 2025. Co dalej?

- O kolejnym kontrakcie nie rozmawiam! - deklaruje. A potem wyjaśnia. - Na pewno na to przyjdzie czas, a w tej chwili są ważniejsze sprawy. Ot, choćby zapewnienie liczby punktów gwarantującej ekstraklasową przyszłość Piasta. Zrobiliśmy kilka dobrych kroków w tę stronę, ale daleki jestem od tego, by powiedzieć, że jesteśmy choć w połowie drogi. Trzeba pracować dalej. Tak to czuję, choć nie było deklaracji, że zapewnienie utrzymania powinno być momentem rozmyślania o przyszłości, również mojej – podsumowuje szkoleniowiec.

Początek meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Piastem a Stalą Mielec na Arenie Gliwice w piątek o godz. 18.00. Transmisja w Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 5 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

