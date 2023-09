Concordia – Widzew TRANSMISJA TV Puchar Polski: Concordia Elbląg – Widzew Łódź GDZIE OGLĄDAĆ? Concordia – Widzew dzisiaj 26.09 TRANSMISJA na żywo

Concordia – Widzew TRANSMISJA TV Puchar Polski: Concordia Elbląg – Widzew Łódź STREAM ONLINE

Widzew Łódź nie zaczął udanie nowego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia grali na tyle słabo, że po siedmiu kolejkach klub postanowił rozstać się ze szkoleniowcem, który wywalczył awans do Ekstraklasy. Zastąpił go Daniel Myśliwiec i póki co nowy trener radzi sobie całkiem dobrze – w dwóch meczach Ekstraklasy wygrał 2:0 z Cracovią oraz zremisował 1:1 z Koroną Kielce. Teraz przyszedł czas na zgoła inne wyzwanie – wyjazdowy mecz Pucharu Polski, w którym co rok przekonujemy się, że wszystko jest możliwe.

Concordia – Widzew dzisiaj 26.09 GDZIE OBEJRZEĆ Puchar Polski: Concordia – Widzew na jakim kanale w TV?

W poprzednim sezonie Widzew Łódź odpadł z Pucharu Polski w iście spektakularnym stylu. Łodzianie przegrali już na etapie właśnie 1/32 finału, również mierząc się z niżej notowaną drużyną, KKS-em Kalisz. Po 22. minutach gry Widzew przegrywał już 0:3, by zremisować i doprowadzić do dogrywki golem w 92. minucie. W dogrywce KKS dwa razy wychodził na prowadzenie, ale dwa razy Widzew odrabiał i po remisie 5:5 potrzebne były karne, które wygrała drużyna z Kalisza. Choć priorytetem klubu i fanów z pewnością jest utrzymanie w Ekstraklasie, to kolejna porażka na tak wczesnym etapie Pucharu Polski byłaby z pewnością sporą plamą.

Mecz Concordia Elbląg – Widzew Łódź w ramach 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski rozegrany zostanie 26 września. Start meczu o godzinie 18:00. TRANSMISJA TV z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie w płatnej usłudze Polsat Box Go.